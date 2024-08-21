У фіолетовій сукні і з сережками-квітами: красива принцеса Како на конкурсі у Токіо

Японська принцеса обрала для свого виходу гарний образ.

Принцеса Како відвідала Національний конкурс для школярів із жестової мови, який відбувся у Токіо.

Там Її Величність з'явилася у фіолетовій шифоновій сукні міді з асиметричним подолом, зверху якої вона одягла темно-фіолетовий вкорочений жакет без ґудзиків і з рукавами три чверті.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Како доповнила аутфіт чорними шкіряними туфлями з круглими носками і стійкими підборами.

Вона зробила акуратну зачіску, легкий макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками у вигляді квітів із дрібними перлинами.

Нагадаємо, принцеса Како у кремовій сукні і карамельних лоферах завітала до музею.

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