У фіолетовій сукні та човниках: гарний вихід королеви Летиції на церемонії

Королівське подружжя Іспанії відвідало церемонію вручення "Національної премії за дослідження" 2022 року в Casa Mediterraneo в Аліканті.
Сьогодні на урочистій церемонії королева Летиція з'явилася у фіолетовій сукні міді з круглим вирізом та рукавами-ліхтариками, до якої підібрала темні туфлі-човники на підборах, а також великий клатч. У неї у вухах були красиві кольорові сережки з камінням, макіяж на обличчі був досить насиченим, а волосся просто розпущене і розчесане за проділом.
Король Філіпп VI одягнув темно-синій костюм, білу сорочку в тонку смужку і підібрав краватку в дрібний принт, яка ідеально пасувала під колір сукні його дружини.
А вчора король і королева були присутні на презентації "Цифрового порталу латиноамериканської історії" у Королівському палаці в Мадриді. Летиція мала розкішний вигляд в улюбленій спідниці з градієнтом.
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