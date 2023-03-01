У фіолетовій сукні та човниках: гарний вихід королеви Летиції на церемонії

Королівське подружжя Іспанії відвідало церемонію вручення "Національної премії за дослідження" 2022 року в Casa Mediterraneo в Аліканті.

Сьогодні на урочистій церемонії королева Летиція з'явилася у фіолетовій сукні міді з круглим вирізом та рукавами-ліхтариками, до якої підібрала темні туфлі-човники на підборах, а також великий клатч. У неї у вухах були красиві кольорові сережки з камінням, макіяж на обличчі був досить насиченим, а волосся просто розпущене і розчесане за проділом.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI одягнув темно-синій костюм, білу сорочку в тонку смужку і підібрав краватку в дрібний принт, яка ідеально пасувала під колір сукні його дружини.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А вчора король і королева були присутні на презентації "Цифрового порталу латиноамериканської історії" у Королівському палаці в Мадриді. Летиція мала розкішний вигляд в улюбленій спідниці з градієнтом.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: