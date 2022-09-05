У фіолетовій сукні та елегантних туфлях: розглядаємо переможний образ Ліз Трасc

Вона отримала голоси більшість партійців – набрала майже 81 тисячу голосів. Розглядаємо образ політикині, який вона одягла у свій важливий день.

5 вересня стало відомо, що 47-річна Ліз Трасс перемогла у політичних перегонах і обійняла посаду прем'єр-міністерки Великої Британії. Вона стала третьою жінкою в історії країни, яка обіймала цю посаду після Маргарет Тетчер і Терези Мей. Офіційно свою нову посаду вона обійме 6 вересня, після аудієнції у королеви Єлизавети II, яка відбудеться в Балморалі.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

У такий важливий день політик віддала перевагу скромній фіолетовій сукні з V-подібним декольте, рукавами в три чверті та лаконічним бежевим туфлям-човникам на підборах середньої висоти.

Образ пані Трасс доповнили золоті прикраси, серед яких був її улюблений кулон, обручка та годинник на червоному ремінці. Укладання та макіяж у неї були дуже лаконічними.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Під час виступу після оголошення результатів голосування Трасс подякувала своєму попереднику Борису Джонсону за те, що він протистояв російському диктатору Володимиру Путіну, домігся Brexit і розгорнув кампанію вакцинації від COVID-19, а також "розгромив Джеремі Корбіна" (Корбін - колишній лідер британської Лейбористської партії. Звинувачувався в антисемітизмі і закликав західні країни припинити озброювати Україну).

"Вами захоплюються від Києва до Карлайла", - сказала вона.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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