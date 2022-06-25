У фіолетовій сукні та перлях: Джилл Байден обрала елегантний образ для історичного моменту

Після нещодавніх трагічних подій, коли 24 травня в результаті стрілянини у початковій школі на півдні Техасу загинула 21 людина — 19 учнів від семи до десяти років та двоє дорослих, у країні вирішили посилити контроль над вогнепальною зброєю.
У суботу, 25 червня, президент США Джо Байден підписав федеральний закон про контроль над вогнепальною зброєю — це перший великий за останні десятиліття подыбний федеральний закон, повідомляє The New York Times.
"Дай Боже, це врятує багато життів", — заявив Байден, підписуючи документ.
Під час цієї події президента супроводжувала його дружина-перша леді Джилл Байден. Для важливої та справді історичної події для американців, пані Байден обрала лаконічну сукню темно-фіолетового кольору, яку доповнював цікавий шкіряний пояс із квіткою та бежеві слінгбеки від Valentino.
Також в образі було кілька прикрас — перлинний комплект з намиста, сережок і браслета, золотий годинник Cartier та її улюблена підвіска зі словом "мама".
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