У фіолетовій сукні та тіарі: кронпринцеса Вікторія на врученні Нобелівської премії

Члени шведської королівської родини практично у повному складі з'явилися на церемонії вручення Нобелівської премії у Концертному залі у Стокгольмі.

Королева Сільвія, король Карл XVI Густав, кронпринц Даніель та спадкова принцеса Вікторія з'явилися на заході у вечірніх вбраннях.

Майбутня королева – кронпринцеса Вікторія – з'явилася на публіці у фіолетовій сукні в підлогу від шведського бренду Camilla Thulin Design, доповнивши вбрання фіолетовими замшевими туфлями Gianvito Rossi, наполеонівською тіарою з аметистом Parure, також одягла Королівський Орден Серафимів та Орден королівської родини Карла XVI Густава. Принцеса мала темний манікюр, волосся її було зібране в низький гарний пучок і вечірній макіяж був на обличчі.

Шведська королівська родина на церемонії вручення Нобелівської премії у Концертному залі у Стокгольмі / Фото: Getty Images

Її мати королева Софія одягла сукню Georg et Arend пудрового кольору, розшиту стразами зверху. На голові Її Величності була дев'ятизубчаста тіара королеви Софії, на шиї дороге кольє, у вухах сережки-люстри, на зап'ясті широкий браслет і ті самі два ордени, що й у її дочки Вікторії.

Король Карл Густав та кронпринц Даніель були у фраках.

Кронпринцеса Вікторія на церемонії вручення Нобелівської премії у Концертному залі у Стокгольмі / Фото: Getty Images

Нобелівську премію цього року вручили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді, яка бореться за права жінок і ув'язнена владою країни у в'язниці. На церемонії Мохаммаді представляли її діти Алі та Кіана Рахмані.

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