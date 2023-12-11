У фіолетовій сукні та тіарі: кронпринцеса Вікторія на врученні Нобелівської премії

Члени шведської королівської родини практично у повному складі з'явилися на церемонії вручення Нобелівської премії у Концертному залі у Стокгольмі.
Королева Сільвія, король Карл XVI Густав, кронпринц Даніель та спадкова принцеса Вікторія з'явилися на заході у вечірніх вбраннях.
Майбутня королева – кронпринцеса Вікторія – з'явилася на публіці у фіолетовій сукні в підлогу від шведського бренду Camilla Thulin Design, доповнивши вбрання фіолетовими замшевими туфлями Gianvito Rossi, наполеонівською тіарою з аметистом Parure, також одягла Королівський Орден Серафимів та Орден королівської родини Карла XVI Густава. Принцеса мала темний манікюр, волосся її було зібране в низький гарний пучок і вечірній макіяж був на обличчі.
Її мати королева Софія одягла сукню Georg et Arend пудрового кольору, розшиту стразами зверху. На голові Її Величності була дев'ятизубчаста тіара королеви Софії, на шиї дороге кольє, у вухах сережки-люстри, на зап'ясті широкий браслет і ті самі два ордени, що й у її дочки Вікторії.
Король Карл Густав та кронпринц Даніель були у фраках.
Нобелівську премію цього року вручили іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді, яка бореться за права жінок і ув'язнена владою країни у в'язниці. На церемонії Мохаммаді представляли її діти Алі та Кіана Рахмані.
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