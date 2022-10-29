У фіолетовій сукні та яскравих туфлях-човниках: Джилл Байден відвідала Коледжі Род-Айленда

Перша леді США продемонструвала образ, у якому стильно поєднала кольори.
71-річна перша леді США Джилл Байден відвідала захід у Коледжі Род-Айленда, організований для студентів, зацікавлених у виборі кар'єри в сфері освіти. Вона поспілкувалася зі студентами, а також викладачами та сама виступила перед ними.
Для свого візиту до коледжу перша леді обрала сукню-футляр насиченого фіолетового відтінку від бренду Jonathan Cohen.
Вбрання було прикрашене оксамитовою стрічкою на талії та рукавах, а також мало вертикальні шви.
Образ Джилл Байден доповнила золотими прикрасами від Cartier, елегантним укладанням і яскравими замшевими рожевими туфлями-човниками.
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