У фіолетовій сукні з красивим декольте: Джилл Байден на виступі чоловіка

Вчора, 7 лютого, президент США Джжо Байден виступив з промовою про стан країни на спільній сесії Конгресу у Капітолії у Вашингтоні. Підтримала його на заході дружина Джилл Байден. Серед публіки у темних вбраннях Джиилл виділялася своїм яскравим образом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у фіолетову сукню-футляр із гарною зоною декольте і рукавами три четверті. На талії був тканинний фіолетовий пояс.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Користувачі Мережі припускають, що колір сукні місіс Байден має політичний підтекст, адже фіолетовий – це суміш червоного та синього, кольори Республіканської і Демократичної партій.

Аутфіт Джилл доповнила намистом, золотими підвісками на ланцюжках, годинником і браслетами. Вона зробила укладання з локонами, улюблений макіяж смокі-айс, губи нафарбувала рожевою помадою, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден взяла участь у церемонії "Греммі". Там вона сяяла в елегантній сукні максі по фігурі від Oscar de la Renta, розшита повністю флористичними аплікаціями.

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