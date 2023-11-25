У фіолетовій сукні з красивими квітами: віцепрезидентка В’єтнаму зустрілася з принцем Данії

Віцепрезидентка В’єтнаму Во Тхі Ань Хуань із робочим візитом приїхала до Данії. У королівському замку Амалієнборг у Копенгагені вона зустрілася зі спадковим принцем Данії Фредеріком.

Во Тхі Ань Хуань з'явилася там у яскравому аутфіті. На ній була фіолетова сукня максі з красивими квітами – лілеями. Вбрання вона скомбінувала з чорним взуттям. Віцепрезидентка зробила укладання з локонами і макіяж із помадою червоно-персикового відтінку.

Во Тхі Ань Хуань / Фото: Getty Images

Принц Фредерік одягнув чорний костюм у смужку, білу сорочку і темну краватку з принтом.

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