У фіолетовому костюмі і з елегантною брошкою: Олена Зеленська на церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine

Олена Зеленська

Реклама

Олена Зеленська відвідала церемонію нагородження національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка відбулася напередодні Дня вчителя. Світлини із заходу перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська

Дружина президента вручила нагороду в особливій номінації — «Вибір українців», яким став 35-річний учитель хімії Юрій Пахомов з Івано-Франківська.

Олена Зеленська і Юрій Пахомов

«Цей конкурс дуже потрібен усім нам. Адже саме вчителі, які працюють у важких умовах оборони, ростять зараз нове покоління українців. Дають знання, підбадьорюють, коли страшно чи тривожно, вселяють надію, коли її бракує, показують приклад людяності й гуманізму навіть у найжорсткіших умовах.

Реклама

Олена Зеленська

Наша школа нині — це ще й школа життя. Принаймні саме такою має бути. Дякую всім учасникам, номінантам і загалом усім вчителям, які підходять до роботи не формально, вкладають душу, щоб мільйони дітей мали краще сьогодення і майбутнє», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська і вчителі

На церемонії Зеленська з’явилася в елегантному фіолетовому костюмі, який складався з двобортного подовженого жакета з великими накладними кишенями і штанів вільного крою. У першої леді було гарне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та елегантна брошка на лацкані.

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська одягла чорний костюм і туфлі на шпильках на зустріч з сестрою короля Чарльза — принцесою Анною — у Києві.