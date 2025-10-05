ТСН у соціальних мережах

У фіолетовому костюмі і з елегантною брошкою: Олена Зеленська на церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine

Перша леді взяла участь у щорічній національній премії для вчителів і представила переможця у номінації «Вибір українців».

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська відвідала церемонію нагородження національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка відбулася напередодні Дня вчителя. Світлини із заходу перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Дружина президента вручила нагороду в особливій номінації — «Вибір українців», яким став 35-річний учитель хімії Юрій Пахомов з Івано-Франківська.

«Цей конкурс дуже потрібен усім нам. Адже саме вчителі, які працюють у важких умовах оборони, ростять зараз нове покоління українців. Дають знання, підбадьорюють, коли страшно чи тривожно, вселяють надію, коли її бракує, показують приклад людяності й гуманізму навіть у найжорсткіших умовах.

Наша школа нині — це ще й школа життя. Принаймні саме такою має бути. Дякую всім учасникам, номінантам і загалом усім вчителям, які підходять до роботи не формально, вкладають душу, щоб мільйони дітей мали краще сьогодення і майбутнє», — зазначила перша леді.

На церемонії Зеленська з’явилася в елегантному фіолетовому костюмі, який складався з двобортного подовженого жакета з великими накладними кишенями і штанів вільного крою. У першої леді було гарне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та елегантна брошка на лацкані.

Нагадаємо, Олена Зеленська одягла чорний костюм і туфлі на шпильках на зустріч з сестрою короля Чарльза — принцесою Анною — у Києві.

