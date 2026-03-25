ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

У фіолетовому костюмі та ботильйонах на підборах: 88-річна королева Соня сходила на зустріч

88-річна королева Норвегії Соня відвідала ще один захід, організований на честь візиту королівського подружжя Бельгії до Осло.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Дружина короля Гаральда V потрапила під приціл папараці, коли прямувала на обід, організований урядом Норвегії в Осло на честь короля Філіпа та королеви Матильди.

Королева Соня мала чудовий вигляд і була одягнена у костюм, що складається з жакета та спідниці середньої довжини, а також зверху накинула пальто з мереживним оздобленням та взула ботильйони на підборах до тону її основного вбрання.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Соня тримала в руках маленький клатч, прикрашений бантом і шкіряні рукавички до тону, на зап'ясті мала кілька золотих браслетів, у вухах — сережки-кліпси і величезне кольє було у неї на шиї. Її Величність зробила укладання, легкий макіяж очей і нанесла трохи помади на губи.

Днем раніше королева з'явилася на церемонії привітання гостей із Бельгії та обрала для цього кремове пальто, високі чорні чоботи та червоний обідок на голову.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, королева Матильда король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, королева Матильда король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

