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У фіолетовому костюмі і з хусткою-паше: Олена Зеленська у діловому образі виступила на заході
Перша леді України взяла участь у презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін про безбар'єрність.
Олена Зеленська взяла участь у презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність — це коли можеш», спрямованої на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до реалізації цієї мети.
«Безбар’єрність — це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», — сказала перша леді.
На заході Зеленська з’явилася у діловому образі. На ній був фіолетовий костюм, який складався з двобортного жакета приталеного силуету з тканинним поясом в тон та широких штанів зі стрілками. У надгрудній кишені була хустка-паше з принтом.
Олена зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила лук золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому жакеті і з символічною брошкою записала відеозвернення.