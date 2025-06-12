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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

У фіолетовому костюмі і з хусткою-паше: Олена Зеленська у діловому образі виступила на заході

Перша леді України взяла участь у презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін про безбар'єрність.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у презентації Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність — це коли можеш», спрямованої на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до реалізації цієї мети.

«Безбар’єрність — це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», — сказала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з’явилася у діловому образі. На ній був фіолетовий костюм, який складався з двобортного жакета приталеного силуету з тканинним поясом в тон та широких штанів зі стрілками. У надгрудній кишені була хустка-паше з принтом.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і завершила лук золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому жакеті і з символічною брошкою записала відеозвернення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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