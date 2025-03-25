У фіолетовому костюмі і на шпильках: Олена Зеленська на робочій зустрічі

Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі "Ти як?: інсайти та вивчені уроки", присвяченій упровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров’я на рівні громад. На ній обговорювали відкриття, виклики і рішення, які виявили регіональні команди "Ти як?"

Світлини із заходу вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Людина, яка потребує допомоги, має знати, де, як і коли її отримати. Саме для цього в 132 пілотних громадах України створили путівники (маршрути) послуг із ментального здоров’я", – написала перша леді у дописі.

Зокрема, Зеленська зазаначила, що серед поширених проблем у невеликих громадах – те, що люди не звертаються по допомогу, бо хвилюються через збереження анонімності. Для її розв'язання до локального путівника додали надавачів послуг з інших громад, а також телефони гарячих ліній.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

"Мені важливо було почути про кожен із викликів, і особливо відповіді на них. "Ти як?" не ставить за мету "змусити всіх ходити до психолога", справжня мета – створити для всіх можливість підтримки: доступної, безкоштовної, близької, зручної, зрозумілої", – підсумувала Зеленська.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Дружина президента постала на зустрічі у діловому фіолетовому костюмі, який складався з подовженого жакеті і штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала із сірими гостроносими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська/Telegram Олени Зеленської

Олена зробила укладання з боковим проділом, макіяж у ніжний відтінках і прикрасила вуха золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі від українських брендів відвідала Київщину.

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