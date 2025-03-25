У фіолетовому костюмі і на шпильках: Олена Зеленська на робочій зустрічі

На зустрічі обговорювали створення для всіх можливості підтримки ментального здоров'я.
Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі "Ти як?: інсайти та вивчені уроки", присвяченій упровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров’я на рівні громад. На ній обговорювали відкриття, виклики і рішення, які виявили регіональні команди "Ти як?"
Світлини із заходу вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.
"Людина, яка потребує допомоги, має знати, де, як і коли її отримати. Саме для цього в 132 пілотних громадах України створили путівники (маршрути) послуг із ментального здоров’я", – написала перша леді у дописі.
Зокрема, Зеленська зазаначила, що серед поширених проблем у невеликих громадах – те, що люди не звертаються по допомогу, бо хвилюються через збереження анонімності. Для її розв'язання до локального путівника додали надавачів послуг з інших громад, а також телефони гарячих ліній.
"Мені важливо було почути про кожен із викликів, і особливо відповіді на них. "Ти як?" не ставить за мету "змусити всіх ходити до психолога", справжня мета – створити для всіх можливість підтримки: доступної, безкоштовної, близької, зручної, зрозумілої", – підсумувала Зеленська.
Дружина президента постала на зустрічі у діловому фіолетовому костюмі, який складався з подовженого жакеті і штанів зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала із сірими гостроносими туфлями на шпильках.
Олена зробила укладання з боковим проділом, макіяж у ніжний відтінках і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у діловому костюмі від українських брендів відвідала Київщину.
Читайте також:
- У темно-смарагдовому костюмі і з брошкою-колоском: Олена Зеленська зустрілася зі своєю колегою у Фінляндії
- Президент у куртці з накладними кишенями, перша леді – в елегантному пальті: подружжя Зеленських в аеропорту
- У сірому вбранні і з елегантними сережками: Олена Зеленська провела відеорозмову зі своєю колегою