У фіолетовому костюмі і на шпильках: стильна Олена Зеленська на інтерв'ю

Перша леді України дала інтерв'ю Нуну Рожейру для його програми на популярному португальському каналі SIC.
Олена Зеленська дала інтерв'ю португальському політичному оглядачу, досліднику і викладачу – Нуну Рожейру.
Вони обговорили інформаційний бік російської агресії – фейки та дезінформацію.
"Більшість українців наша оборона вже навчила інформаційної гігієни – перевірки фактів, а ось багатьом європейцям ще тільки належить це зробити – для власної безпеки.
Напад на Україну та наша оборона – мабуть, перша у світі війна у прямому ефірі, коли все, що відбувається, одразу ж потрапляє на екрани. Тому той, хто хоче знати правду, завжди її дізнається", – зазначила перша леді.
На Олені був діловий штанний костюм фіолетового кольору із жакетом на затин, який вона скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на шпильках.
У неї було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і срібно-золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому костюмі-трійці і гостроносих туфлях зустрілася з президентом Португалії.
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