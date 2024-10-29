У фіолетовому костюмі і на шпильках: стильна Олена Зеленська на інтерв'ю

Перша леді України дала інтерв'ю Нуну Рожейру для його програми на популярному португальському каналі SIC.

Олена Зеленська дала інтерв'ю португальському політичному оглядачу, досліднику і викладачу – Нуну Рожейру.

Вони обговорили інформаційний бік російської агресії – фейки та дезінформацію.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Більшість українців наша оборона вже навчила інформаційної гігієни – перевірки фактів, а ось багатьом європейцям ще тільки належить це зробити – для власної безпеки.

Напад на Україну та наша оборона – мабуть, перша у світі війна у прямому ефірі, коли все, що відбувається, одразу ж потрапляє на екрани. Тому той, хто хоче знати правду, завжди її дізнається", – зазначила перша леді.

На Олені був діловий штанний костюм фіолетового кольору із жакетом на затин, який вона скомбінувала з коричневими гостроносими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У неї було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і срібно-золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому костюмі-трійці і гостроносих туфлях зустрілася з президентом Португалії.

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