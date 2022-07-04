У фіолетовому костюмі і перлах: віцепрезидентка США виступила на фестивалі культури

У фіолетовому костюмі і перлах: віцепрезидентка США виступила на фестивалі культури

Камала Гарріс продемонструвала на заході гарний аутфіт.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на заході, який відбувся в межах фестивалю культури Essence у Новому Орлеані. Під час виступу вона багато жартувала і сміялася.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Перед глядачами політикиня постала у гарному діловому образі. На ній був фіолетовий штанний костюм, білий топ і бежеві туфлі на шпильках.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт Камала доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на пишних віях. У вухах у неї були перлинні сережки, на шиї золотисто-перлинне намисто, а на руці – металеві браслети.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Гарріс запросила до своєї резиденції у Вашингтоні астронавтів НАСА, щоб разом із ними влаштувати для дітей військовослужбовців спеціальний прем'єрний показ фільму Disney Pixar - Lightyear.

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