У фіолетовому костюмі і топі у білизняному стилі: Джилл Байден відвідала Намібію

Перша леді в ефектному образі з'явилася у Віндгуку.
Джилл Байден з робочим візитом відвідала Намібію, щоб у межах зобов’язання свого чоловіка, президента Джо Байдена, поглибити взаємодію США з регіоном.
Перша леді зустрілася з президентом країни Хаге Гейнгоб у Державній палаті у Віндгуку. Вона також взяла участь у церемонії покладання вінків у Heroes' Acre у Віндгуку.
Одягнена Джилл була у фіолетовий костюм, який складався із жакета і спідниці міді, і білий атласний топ у білизняному стилі.
Аутфіт Байден доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками на шпильках від Valentino.
Перша леді зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а шию – перлинним намистом і золотими ланцюжками з підвісками.
Нагадаємо, тим часом президент США Джо Байден відвідав Україну, а потім Польщу, де взяв участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві і сфотографувався з президенткою Молдови Маєю Санду.
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