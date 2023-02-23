У фіолетовому костюмі і топі у білизняному стилі: Джилл Байден відвідала Намібію

Перша леді в ефектному образі з'явилася у Віндгуку.

Джилл Байден з робочим візитом відвідала Намібію, щоб у межах зобов’язання свого чоловіка, президента Джо Байдена, поглибити взаємодію США з регіоном.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зустрілася з президентом країни Хаге Гейнгоб у Державній палаті у Віндгуку. Вона також взяла участь у церемонії покладання вінків у Heroes' Acre у Віндгуку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Одягнена Джилл була у фіолетовий костюм, який складався із жакета і спідниці міді, і білий атласний топ у білизняному стилі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила улюбленими бежевими лакованими слінгбеками на шпильках від Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками, а шию – перлинним намистом і золотими ланцюжками з підвісками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, тим часом президент США Джо Байден відвідав Україну, а потім Польщу, де взяв участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві і сфотографувався з президенткою Молдови Маєю Санду.

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