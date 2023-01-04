У фіолетовому костюмі-трійці: міністерка закордонних справ Німеччини виступила на конференції

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Португалії, щоб взяти участь у щорічній конференції послів у Лісабоні.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у яскравому діловому аутфіті. На ній був фіолетовий костюм трійка, який складався із приталеного жакета, топа і прямих штанів зі стрілками. Вбрання Анналена доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Бербок зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини з'явилася на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Мюнстері у синій сукні із запахом, яку скомбінувала з чорними туфлями.

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