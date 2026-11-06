У фіолетовому пальті Dolce&Gabbana: королева Мері в яскравому образі відвідала відкриття зимової зали у замку

Королева Мері / © Getty Images

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Її Величність урочисто відкрила одну з найунікальніших і відокремлених кімнат у замку Розенборг у Копенгагені. Це зимова палата Крістіана IV, яка була закрита для публіки останні три роки через масштабну реставрацію.

Церемонія відбулася у четвер вдень, коли над королівською резиденцією почала спускатися темрява, що дозволило краще оцінити результати робіт. Після відкриття кімнати дружина Фредеріка X потягла за символічну мотузку, активувавши світлову інсталяцію, покликану підкреслити архітектурні та декоративні деталі, які були відновлені до своєї колишньої пишноти.

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Королева Мері / © Getty Images

Зимовий зал був обставлений 1613 року Крістіаном IV, одним з найважливіших монархів в історії Данії, що вніс значний внесок в архітектурний розвиток Копенгагена. Задуманий як більш камерний простір, ніж величні парадні зали, він був одним із улюблених місць відпочинку монарха, де він міг приймати відвідувачів та насолоджуватися моментами далеко від офіційного життя двору. Його оздоблення чудово прикрашене різьбленими дерев'яними панелями та картинами з Антверпена та інших місць, що становлять колекцію, яка має велику художню цінність.

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Реставрація, що проводилася протягом трьох років, дозволила відновити та покращити численні історичні елементи, які були приховані або змінені з часом, повідомляє данський королівський палац.

Королева Мері / © Getty Images

Для цього виходу королева Мері обрала зимовий образ, центральним елементом якого стало фіолетове вовняне двобортне фетрове пальто від Dolce & Gabbana. Пальто з класичними лацканами та двобортною застібкою приховувало всередині підкладку з леопардовим принтом.

Образ Мері доповнила чорними широкими штанями зі стрілками, чорною водолазкою та гостроносим взуттям, зробила гарний виразний макіяж та укладання м'якими локонами.

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