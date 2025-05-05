У фіолетовому пальті і капелюсі до тону: принцеса Кейт з чоловіком і дітьми з’явилася на параді в Лондоні

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Кейт і Вільям з синами Джорджем і Луї, а також з дочкою Шарлоттою переглянули процесію, поспілкувалися з ветеранами, а потім вирушили з королем Чарльзом і королевою Каміллою до Букінгемського палацу, щоб з’явитися перед підданими на балконі.

Британська королівська родина / © Associated Press

Принцеса Кейт сьогодні була одягнена у фіолетове пальто від Emilia Wickstead, капелюх Sean Barrett Millinery, взута в туфлі на підборах від Ralph Lauren.

Принцеса Кейт спілкується з ветераном / © Associated Press

Вона зібрала волосся шпилькою ззаду і накрутила гарні локони. Також вона зробила виразний макіяж і доповнила образ сережками-висячками з діамантами та рубінами, і такою самою підвіскою на шиї. Джордж, Шарлотта та Луї були в темно-синіх вбраннях.

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Шарлотта, Джордж і Луї / © Associated Press

День Перемоги в Європі святкується щорічно 8 травня як день, коли союзники офіційно прийняли капітуляцію Німеччини 1945 року. Цього року цей день відзначатиметься різними заходами протягом усього тижня, починаючи від 5 травня.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press