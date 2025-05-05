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У фіолетовому пальті і капелюсі до тону: принцеса Кейт з чоловіком і дітьми з’явилася на параді в Лондоні
Принц та принцеса Уельські у повному складі відвідали захід, присвячений Дню перемоги у Другій світовій війні. Цього року відзначаються 80-та річниця від цього знаменного дня.
Кейт і Вільям з синами Джорджем і Луї, а також з дочкою Шарлоттою переглянули процесію, поспілкувалися з ветеранами, а потім вирушили з королем Чарльзом і королевою Каміллою до Букінгемського палацу, щоб з’явитися перед підданими на балконі.
Принцеса Кейт сьогодні була одягнена у фіолетове пальто від Emilia Wickstead, капелюх Sean Barrett Millinery, взута в туфлі на підборах від Ralph Lauren.
Вона зібрала волосся шпилькою ззаду і накрутила гарні локони. Також вона зробила виразний макіяж і доповнила образ сережками-висячками з діамантами та рубінами, і такою самою підвіскою на шиї. Джордж, Шарлотта та Луї були в темно-синіх вбраннях.
День Перемоги в Європі святкується щорічно 8 травня як день, коли союзники офіційно прийняли капітуляцію Німеччини 1945 року. Цього року цей день відзначатиметься різними заходами протягом усього тижня, починаючи від 5 травня.