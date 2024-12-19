У фіолетовому пальті і з гарним укладанням: королева Камілла приїхала на різдвяний обід

Королеву Каміллу заскочили папарацці дорогою на різдвяний обід до Букінгемського палацу. Це традиційний захід, який організовує монарх для широкого кола сім'ї напередодні Різдва.

Королева Камілла їхала в автомобілі на передньому сидінні. Розглянути її аутфіт було неможливо, видно тільки, що на ній фіолетове пальто, а на шиї перлинне намистою Також королева зробила зачіску, макіяж та одягла перлинні сережки-висячки

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз, який і організував захід, також був заскочений дорогою до палацу. Він мав радісний вигляд і був одягнений у темне пальто та світло-сірий костюм.

Король Чарльз III дорогою до Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Відомо, що принц і принцеса Уельські не будуть присутні сьогодні на святковому прийомі, оскільки вже розпочали святковий сезон і вирушили до свого заміського маєтку в Норфолку.

Також не буде на сьогоднішньому обіді молодший брат короля — принц Ендрю і його колишня дружина Сара Йоркська.

Нагадаємо, раніше цього тижня Ендрю і Сара відмовилися приєднатися до решти членів сім'ї на традиційній різдвяній зустрічі в Сандрінгемі через новий скандал.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

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