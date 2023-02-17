У фіолетовому пальті і з крокодилячою сумкою: стильний вихід королеви Матильди

Днями королева Бельгії Матильда відвідала коледж Синт-Лівенськ у Генті, а ми звернули увагу на образ, у якому Її Величність приїхала на захід.

Візит королівської особи був приурочений до Фламандського тижня проти знущань. У рамках зустрічей Матильді розповідали про політику коледжу у питаннях боротьби з такою проблемою, як знущання.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

50-річна королева була одягнена цього дня в накидку з вовни та кашеміру красивого лілового кольору від Natan Couture та у штанний костюм схожого відтінку від цього ж бренду. У руках королева тримала пудрову сумку з крокодилячої шкіри на короткій ручці від Giorgio Armani.

Взута королева була в бежеві гостроносі черевики бежевого кольору на підборах. На зап'ясті у королеви було кілька браслетів і годинник, а у вухах незвичайні сережки з камінням, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з сапфіром. Зачіска у Її Величності була класичною, а макіяж ледь помітний.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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