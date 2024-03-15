У фіолетовому пальті, прикрасах і на шпильках: Джилл Байден продемонструвала гарний образ

Джилл Байден продемонструвала елегантний аутфіт, у якому побувала у Пенсільванії, а також разом із чоловіком Джо Байденом взяла участь у передвиборчому заході у Філадельфії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На першій леді було елегантне фіолетове пальто на затин із оксамитовими завязками на тон темнішими. Під верхнім одягом на Джилл було фіолетова сукня з короткими рукавами й оксамитовим поясом на талії.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вбрання Байден доповнила замшевими туфлями-човниками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона зробила зачіску з локонами і макіяж смокі-айс, губи нафарбувала рожевою помадою. На вулиці Джилл носила сонцезахисні окуляри-авіатори.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Значну увагу дружина президента приділила прикрасам. У вухах були елегантні сережки, на шиї – золоті ланцюжки з підвісками і перлами, на руках – золоті браслети і годинник, а до сукні вона прикріпила брошки-зірочки з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Раніше ми бачили Джилл Байден у смарагдовому вбранні, яке їй дуже пасує.

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