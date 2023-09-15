У фіолетовому жакеті з квітковим принтом і в прикрасах: Гілларі Клінтон на заході у Білому домі

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни продемонструвала діловий образ у яскравому жакеті.
Гілларі Клінтон взяла участь у заході з нагоди відзначення лауреатів Praemium Imperiale 2023 року, всесвітньої премії у галузі мистецтва, яку щорічно присуджує Японська мистецька асоціація за життєві досягнення у мистецтві. Захід відбувся у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.
Клінтон зявилася там у подовженому фіолетовому жакеті з різнокольоровим квітковим принтом і рукавами три чверті.
На Гілларі був також чорний топ і чорні прямі штани. Взута вона була у чорні туфлі.
Експерша леді зробила укладання із прикореневим об'ємом і макіяж смокі-айс. Шию Клінтон прикрасила намистами, а руки – золотими браслетами і каблучкою.
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