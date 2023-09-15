У фіолетовому жакеті з квітковим принтом і в прикрасах: Гілларі Клінтон на заході у Білому домі

Гілларі Клінтон взяла участь у заході з нагоди відзначення лауреатів Praemium Imperiale 2023 року, всесвітньої премії у галузі мистецтва, яку щорічно присуджує Японська мистецька асоціація за життєві досягнення у мистецтві. Захід відбувся у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Клінтон зявилася там у подовженому фіолетовому жакеті з різнокольоровим квітковим принтом і рукавами три чверті.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

На Гілларі був також чорний топ і чорні прямі штани. Взута вона була у чорні туфлі.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Експерша леді зробила укладання із прикореневим об'ємом і макіяж смокі-айс. Шию Клінтон прикрасила намистами, а руки – золотими браслетами і каблучкою.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

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