У фісташковому вбранні і з перлинним намистом: Ангела Меркель у вишуканому образі відвідала фестиваль

Ангела Меркель традиційно відвідала відкриття музичного Байройтського фестивалю, на якому виконують музику Ріхарда Вагнера.

Ексканцлерка прийшла туди разом зі своїм чоловіком Йоахім Зауер.

Меркель з'явилася у своєму улюбленому вишуканому аутфіті. На ній був приталений жакет і чи то сукня максі, чи спідниця фісташкового кольору з ефектом перламутру.

Ангела Меркель із чоловіком / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила атласними бежевими туфлями і бежевим клатчем із салатовим флористичним принтом.

Ангела Меркель / Фото: Getty Images

Шию Ангела прикрасила перлинним намистом, а руку – годинником із чорним ремінцем.

Зауер був одягнений у чорні штани, білу сорочку з чорними ґудзиками і чорний метелик. На обличчі у нього була біла маска.

Нагадаємо, Меркель у цьому самому образі відвідала музичний Байротський фестиваль у 2019 році, тільки тоді вбрання вона поєднала із чорними туфлями.

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