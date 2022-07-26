У фісташковому вбранні і з перлинним намистом: Ангела Меркель у вишуканому образі відвідала фестиваль

Колишня канцлерка Німеччини відвідала світський захід в улюбленому елегантному образі.
Ангела Меркель традиційно відвідала відкриття музичного Байройтського фестивалю, на якому виконують музику Ріхарда Вагнера.
Ексканцлерка прийшла туди разом зі своїм чоловіком Йоахім Зауер.
Меркель з'явилася у своєму улюбленому вишуканому аутфіті. На ній був приталений жакет і чи то сукня максі, чи спідниця фісташкового кольору з ефектом перламутру.
Вбрання вона доповнила атласними бежевими туфлями і бежевим клатчем із салатовим флористичним принтом.
Шию Ангела прикрасила перлинним намистом, а руку – годинником із чорним ремінцем.
Зауер був одягнений у чорні штани, білу сорочку з чорними ґудзиками і чорний метелик. На обличчі у нього була біла маска.
Нагадаємо, Меркель у цьому самому образі відвідала музичний Байротський фестиваль у 2019 році, тільки тоді вбрання вона поєднала із чорними туфлями.
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