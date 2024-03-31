У фісташковому пальті і капелюсі з пір'ям: елегантна принцеса Анна відвідала великодню службу

Принцеса Анна відвідала великодню службу. До каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку вона приїхала в елегантному образі. На ній було пальто фісташкового відтінку, шкіряні коричневі рукавички і замшеві чоботи кольору хакі з торочкою і на зручних підборах.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Аутфіт принцеса доповнила чорною замшевою сумочкою і капелюхом-таблеткою, декорованою чорним пір'ям, хутром, брошкою і клаптиком тканини з пальта.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза прикрасила вуха золотими сережками, до коміра пальта прикріпила срібну брошку і нафарбувала губи червоною помадою.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Анна відвідала штаб Союзного корпусу швидкого реагування в казармах Імджин, у Глостері. Там Її Високість з'явилася у синій сукні прямого силуету від Shibumi, синьому короткому пальті від цього ж бренду і хустці з квітами на шиї.