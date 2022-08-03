У флористичному купальнику: фіналістка "Холостяка-10" продемонструвала струнку фігуру

Дана Оханська показала знімки з відпочинку у Франції.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – опублікувала в Instagram світлини з відпочинку у Каннах.

Дівчина позувала біля басейну. На ній був яскравий суцільний купальник із флористичним принтом, який чудово сидів на її стрункій фігурі. До пляжного луку вона взула білі босоніжки з пластиковими прозорими підборами.

Дана Оханська / Фото: Instagram Дани Оханської

Дана також похизувалася пружними сідницями і пікантним декольте.

Дана Оханська / Фото: Instagram Дани Оханської

Дана Оханська / Фото: Instagram Дани Оханської

Раніше Оханська показала аутфіт у бежевому корсеті та кремовому кроптопі, одягненому зверху.

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