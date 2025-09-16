ТСН у соціальних мережах

У фраку і без Камілли: король Чарльз приїхав на похорон герцогині Кентської

Король Чарльз приїхав на заупокійну месу за герцогинею Кентською Кетрін до Вестмінстерського собору в Лондоні.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Сьогоднішня служба знаменує собою визначний момент в історії королівської родини. Поховання герцогині Кентської стане першим королівським похороном у соборі в центрі Лондона від моменту його будівництва 1903 року.

Герцогиня Кентська була одружена з принцом Едуардом, герцогом Кентським, двоюрідним братом королеви Єлизавети II. Вона прийняла католицтво 1994 року, і її похорон стане першим католицьким похороном члена королівської сім’ї в сучасній історії Великої Британії.

Король Чарльз III приїхав на похорон герцогині Кентської / © Getty Images

Король Чарльз III приїхав на похорон герцогині Кентської / © Getty Images

Король Чарльз III прибув на захід сам, без своєї дружини королеви Камілли, у якої була поважна причина бути відсутньою сьогодні. Монарх був у чорному фраку, смугастих сірих штанях, жилеті, сорочці та з краваткою.

У схожому образі з’явився на церемонії прощання і його старший син принц Вільям із дружиною Кейт, принцесою Уельською.

Кейт і Вільям Уельські приїхали на похорон герцогині Кентської / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські приїхали на похорон герцогині Кентської / © Getty Images

