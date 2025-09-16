У фраку і без Камілли: король Чарльз приїхав на похорон герцогині Кентської

Король Чарльз III / © Getty Images

Сьогоднішня служба знаменує собою визначний момент в історії королівської родини. Поховання герцогині Кентської стане першим королівським похороном у соборі в центрі Лондона від моменту його будівництва 1903 року.

Герцогиня Кентська була одружена з принцом Едуардом, герцогом Кентським, двоюрідним братом королеви Єлизавети II. Вона прийняла католицтво 1994 року, і її похорон стане першим католицьким похороном члена королівської сім’ї в сучасній історії Великої Британії.

Король Чарльз III приїхав на похорон герцогині Кентської / © Getty Images

Король Чарльз III прибув на захід сам, без своєї дружини королеви Камілли, у якої була поважна причина бути відсутньою сьогодні. Монарх був у чорному фраку, смугастих сірих штанях, жилеті, сорочці та з краваткою.

У схожому образі з’явився на церемонії прощання і його старший син принц Вільям із дружиною Кейт, принцесою Уельською.