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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

У фраку та капелюсі-циліндрі: син герцогині Софі та принца Едварда дебютував, як глядач на Королівських кінних перегонах

18-річний Джеймс Вессекський вперше відвідав Королівські кінні змагання в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джеймс Уесекський та герцогиня Софі

Джеймс Уесекський та герцогиня Софі / © Getty Images

Джеймс приєднався до своєї матері герцогині Единбурзької Софі на змаганнях Royal Ascot і викликав небувалий інтерес у публіки.

Молодий чоловік одягнувся у чорний фрак, білу сорочку та синю краватку в принт, а на голові у нього був капелюх-циліндр.

Джеймс Уесекський та герцогиня Софі / © Getty Images

Джеймс Уесекський та герцогиня Софі / © Getty Images

Його мати герцогиня Софі в цей день була одягнена в топ з вишивкою бісером від Suzannah London та спідницю до тону від цього ж бренду, а також одягла капелюх Jtmillinery та доповнила аутфіт комплектом прикрас із блакитним камінням G Collins & Sons.

Також ми показували, які образи для перегонів в Аскоті обирала в інші дні герцогиня Софі. Вона носила темну сукню-міді з органзи з бантом теж від Suzannah London, а також чорну сукню-міді з бантом Suzannah London.

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
83
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