Джеймс Уесекський та герцогиня Софі / © Getty Images

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Джеймс приєднався до своєї матері герцогині Единбурзької Софі на змаганнях Royal Ascot і викликав небувалий інтерес у публіки.

Молодий чоловік одягнувся у чорний фрак, білу сорочку та синю краватку в принт, а на голові у нього був капелюх-циліндр.

Джеймс Уесекський та герцогиня Софі / © Getty Images

Його мати герцогиня Софі в цей день була одягнена в топ з вишивкою бісером від Suzannah London та спідницю до тону від цього ж бренду, а також одягла капелюх Jtmillinery та доповнила аутфіт комплектом прикрас із блакитним камінням G Collins & Sons.

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Також ми показували, які образи для перегонів в Аскоті обирала в інші дні герцогиня Софі. Вона носила темну сукню-міді з органзи з бантом теж від Suzannah London, а також чорну сукню-міді з бантом Suzannah London.

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в Аскоті / © Getty Images

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