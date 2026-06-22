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У фраку та капелюсі-циліндрі: син герцогині Софі та принца Едварда дебютував, як глядач на Королівських кінних перегонах
18-річний Джеймс Вессекський вперше відвідав Королівські кінні змагання в Аскоті.
Джеймс приєднався до своєї матері герцогині Единбурзької Софі на змаганнях Royal Ascot і викликав небувалий інтерес у публіки.
Молодий чоловік одягнувся у чорний фрак, білу сорочку та синю краватку в принт, а на голові у нього був капелюх-циліндр.
Його мати герцогиня Софі в цей день була одягнена в топ з вишивкою бісером від Suzannah London та спідницю до тону від цього ж бренду, а також одягла капелюх Jtmillinery та доповнила аутфіт комплектом прикрас із блакитним камінням G Collins & Sons.
Також ми показували, які образи для перегонів в Аскоті обирала в інші дні герцогиня Софі. Вона носила темну сукню-міді з органзи з бантом теж від Suzannah London, а також чорну сукню-міді з бантом Suzannah London.