У Франції відбулося прощання з акторкою та активісткою Бріджит Бардо, яка померла віці 91 року
Похорон французької кінозірки і зоозахисниці Бріжит Бардо відбувся в середу, 7 січня, в її рідному місті Сен-Тропе у Франції.
Камерний похорон Бріжіт Бардо розпочався службою у церкві та публічним вшануванням її пам’яті в Сен-Тропе, курорті на Французькій Рив’єрі, де жінка прожила понад півстоліття, після завершення кар’єри у кіно.
Служба розпочалася під звуки пісні Марії Каллас «Аве Марія» в католицькій церкві Нотр-Дам де л’Ассомпшн у присутності чоловіка, сина та онуків Бардо, а також гостей, запрошених родиною та Фондом Бріжит Бардо з захисту тварин.
Коли похоронна колона рухалася містом, мешканці та шанувальники аплодували їй на прощання, це відбувалося попри те, що Бардо залишила чіткі вказівки, щоб її похорон відбувся без фанфар та пишноти. У невеликому містечку зібралися сотні людей, щоб спостерігати за прощанням. Також у порту та двох площах встановили великі екрани, які транслювали процесію.
Її поховали на кладовищі з видом на Середземне море у простій труні з необробленої сосни, обшитої лозою та прикрашеній квітами. На цьому кладовищі також поховані її батьки.
Бріжіт Бардо померла 28 грудня у віці 91 року у своєму будинку від онкологічного захворювання після двох операцій, про що розповів її чоловік, Бернар д’Ормаль. Тип раку своєї дружини він не оприлюднив.