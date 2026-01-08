У Франції відбулося прощання з акторкою та активісткою Бріджит Бардо, яка померла віці 91 року

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Реклама

Камерний похорон Бріжіт Бардо розпочався службою у церкві та публічним вшануванням її пам’яті в Сен-Тропе, курорті на Французькій Рив’єрі, де жінка прожила понад півстоліття, після завершення кар’єри у кіно.

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Служба розпочалася під звуки пісні Марії Каллас «Аве Марія» в католицькій церкві Нотр-Дам де л’Ассомпшн у присутності чоловіка, сина та онуків Бардо, а також гостей, запрошених родиною та Фондом Бріжит Бардо з захисту тварин.

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Коли похоронна колона рухалася містом, мешканці та шанувальники аплодували їй на прощання, це відбувалося попри те, що Бардо залишила чіткі вказівки, щоб її похорон відбувся без фанфар та пишноти. У невеликому містечку зібралися сотні людей, щоб спостерігати за прощанням. Також у порту та двох площах встановили великі екрани, які транслювали процесію.

Реклама

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Її поховали на кладовищі з видом на Середземне море у простій труні з необробленої сосни, обшитої лозою та прикрашеній квітами. На цьому кладовищі також поховані її батьки.

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Прощання із Бріжіт Бардо / © Associated Press

Бріжіт Бардо померла 28 грудня у віці 91 року у своєму будинку від онкологічного захворювання після двох операцій, про що розповів її чоловік, Бернар д’Ормаль. Тип раку своєї дружини він не оприлюднив.