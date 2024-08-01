У футболці-поло та білих джинсах: королева Летиція повернулася до Парижа

Королева Летиція лише кілька днів перебувала у Пальма-де-Майорці і повернулася назад до Парижа на Олімпіаду.

Вчора Її Величність заскочили, коли Летиція розмовляла з Алехандро Бланко, президентом Coe (Олімпійський комітет Іспанії) під час жіночого попереднього раунду з водного поло на Олімпійських іграх 2024 року, які відбуваються у Франції.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

51-річна королева була у футболці-поло Joma Sport, у схожих на Іграх з'являлися і доньки Летиції – принцеса Леонор та інфанта Софія. Також Летиція одягла білі джинси та взула кросівки Joma Sport. Королева розпустила волосся і зробила легкий денний макіяж на обличчі.

Королева перебуває в Парижі, щоб надати всю свою підтримку іспанській делегації на цих Олімпійських іграх. Переглянувши матч жіночої збірної з водного поло проти Греції, який завершився великою перемогою іспанців, Летиція привітала команду з виходом до чвертьфіналу.

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Нагадаємо, доньки королеви Летиції також перебувають у Парижі і нещодавно ділилися новими фотографіями на тлі Ейфелевої вежі, які опублікував палац.

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