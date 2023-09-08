У футболці-поло та спідниці-міді: княгиня Шарлін з'явилася з чоловіком на новому заході

Князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін знову разом з'явилися на публічному заході.

На знаменитій площі казино завершився "Кубок принцеси Монако", під час якого було зібрано кошти на освітні проєкти Фонду принцеси Монако Шарлін.

Княже подружжя відвідало благодійний турнір з гольфу і навіть продемонстрували свої навички у цій грі.

45-річна Шарлін цього разу була одягнена у чорній футболці-поло та спідниці довжини міді до тону. Взула Шарлін чорні балетки, волосся уклала в зачіску, одягла сережки-цвяшки з діамантами і зробила денний макіяж.

Завдяки турніру та фонду принцеси Монако втілюються різні світові програми, включаючи освіту в галузі водних ресурсів та будівництво басейнів. За даними організації, цьогорічний турнір принесе користь програмам із забезпечення безпеки води в кількох країнах, включаючи Шрі-Ланку та Бангладеш.

Нагадаємо, раніше цього тижня Шарлін та Альбер вже з'являлися на публіці. Королівське подружжя виступило єдиним фронтом, приймаючи нового посла Франції в Монако Жана Д'Оссонвіля у Княжому палаці.

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