У футболці поло та з легким макіяжем: кронпринцеса Метте-Маріт приєдналася до чоловіка на Олімпіаді

Кронпринцеса Метте-Маріт приєдналася до свого чоловіка кронпринца Гокона на Олімпійських іграх у Парижі.
Кронпринцеса не змогла вирушити в поїздку з Норвегії відразу разом із чоловіком через проблеми з її старшим сином Маріусом. 27-річного хлопця заарештували і він провів кілька днів за ґратами. Палац підтвердив, що кронпринцеса залишиться в Норвегії до врегулювання ситуації.
А днями Метте-Маріт та кронпринца Гокона заскочили разом на трибунах Олімпійських ігор, коли кронпара спостерігала за змаганнями з легкої атлетики у Парижі на Стад де Франс.
Метте-Маріт була одягнена у футболку-поло олімпійської команди, у такій самій був її чоловік. Принцеса розпустила біляве волосся, зробила дуже легкий макіяж та прозорий манікюр.
Нагадаємо, раніше ми писали, що її чоловік кронпринц Гокон порушив мовчання після того, як його пасинок опинився за ґратами. Він прокоментував інцидент журналістам, перебуваючи у Парижі.
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