У футболці поло та з легким макіяжем: кронпринцеса Метте-Маріт приєдналася до чоловіка на Олімпіаді

Кронпринцеса Метте-Маріт приєдналася до свого чоловіка кронпринца Гокона на Олімпійських іграх у Парижі.

Кронпринцеса не змогла вирушити в поїздку з Норвегії відразу разом із чоловіком через проблеми з її старшим сином Маріусом. 27-річного хлопця заарештували і він провів кілька днів за ґратами. Палац підтвердив, що кронпринцеса залишиться в Норвегії до врегулювання ситуації.

Маріус Борг Гейб'ю та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

А днями Метте-Маріт та кронпринца Гокона заскочили разом на трибунах Олімпійських ігор, коли кронпара спостерігала за змаганнями з легкої атлетики у Парижі на Стад де Франс.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Associated Press

Метте-Маріт була одягнена у футболку-поло олімпійської команди, у такій самій був її чоловік. Принцеса розпустила біляве волосся, зробила дуже легкий макіяж та прозорий манікюр.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що її чоловік кронпринц Гокон порушив мовчання після того, як його пасинок опинився за ґратами. Він прокоментував інцидент журналістам, перебуваючи у Парижі.

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