У футболці, спідниці та сережках-черепашках: королева Максима відвідала нову організацію

Вчора Її Величність відвідала Кооператив Financiera de Antioquia, який орієнтований на сегменти з низькими доходами, включаючи сільське населення, корінне населення, жінок та мігрантів у Медельїні.

Королева Максима перебуває з триденним візитом у Колумбії як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього дня на Максимі була спідниця Natan Couture середньої довжини і з поясом на талії, яку вже носила раніше, також вона одягла білу футболку і трикотажний молочний джемпер накинула на шию. Взута Максима була в чорні шкіряні ляпанці від Hermes.

Цього разу королева підібрала до образу більше аксесуарів, зокрема одягла сережки-черепашки від Seaman Schepps, кілька браслетів на зап'ястя та велику чорну каблучку на пальці. Від яскравого манікюру цього разу Її Величність відмовилася, а волосся просто розпустила.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, образ від першого дня візиту королеви до Колумбії ми показували тут.

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