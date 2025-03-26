У футболці та білих штанях: Меган Маркл показала фото з квітучого саду

На новій такій фотографії Меган знята у квітучому саду зі своїм псом Гаєм, про смерть якого Маркл повідомила нещодавно. У підписі під гарною фотографією герцогиня написала:

"З гордістю підтримую @allianceofmoms та їхню потужну роботу з підтримки мам та їхніх дітей. Молодець @_heartmom_, за твою безкорисливу любов до багатьох людей — світ стає кращим з тобою ❤️".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Співзасновницею Альянсу мам є подруга Меган – Келлі Маккі Зайфен, яка також брала участь у зніманнях шоу Маркл. Дружина принца Гаррі вже неодноразово публічно демонструвала свою підтримку близькій подрузі, яка 2022 року пережила особисту трагедію, коли її 9-річний син Джорджі раптово заразився вірусним менінгітом і помер у лікарні. Від того часу життя жінки сильно змінилося, і вона зайнялася багатьма благодійними та соціальними проєктами.

Меган усі ці проєкти підтримує та ділиться з підписниками.

Меган Маркл та Келлі Маккі Зайфен, фото: .instagram.com/allianceofmoms

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