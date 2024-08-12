У футболці та штанях-карго: королева Ранія сяяла на кулінарному фестивалі

Королева Ранія побувала на Йорданському міжнародному кулінарному фестивалі. Її супроводжувала сестра Діна.
На опублікованих у соцмережах відео із заходу видно, як щаслива Ранія, яка нещодавно вперше стала бабусею, спілкувалася з публікою. У її сина кронпринца Хусейна та невістки принцеси Раджви народилася дочка, яку назвали принцесою Іман.
На Ранії цього дня була чорна футболка від Salim Azzam, широкі штани-карго Isabel Marant, плетена сумка через плече Elena Ghisellini, а взула вона чорні туфлі Dior із замшевим оздобленням. Її волосся було розпущене і розвивалося на вітрі, образ свій королева доповнила золотими сережками та чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, днями ми показували вам зворушливе фото королеви Ранії з її першою онукою на руках. У 53 роки королева Ранія вперше стала бабусею, а її чоловік король Абдалла II – дідусем.
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