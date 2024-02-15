У футболці з обличчям чоловіка: принцеса Євгенія поділилася кумедним фото в Мережі

Принцеса Євгенія поділилася з фоловерами новими фотографіями, на яких вона зображена зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком.

Кадри принцеса Йоркська опублікувала на честь свята, що відбулося вчора – Дня святого Валентина.

В історіях в Instagram Євгенія поділилася кількома фотографіями, що раніше не публікувалися, з її чоловіком. Це було селфі пари під час відпочинку на вулиці, яке принцеса доповнила безліччю зображень червоних сердець.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек / Фото: Instagram принцеси Євгенії

А на другому фото Євгенія була заскочена у футболці із зображенням її чоловіка Джека та в окулярах у формі сердець.

Принцеса Євгенія / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, нещодавно старшому синові пари Августу Бруксбенку виповнилося три роки. На честь свята принцеса Йоркська ділилася новими фотографіями хлопчика.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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