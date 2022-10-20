У футболці за 30 доларів та штанях від Valentino: новий вихід герцогині Сассекської

Захід називався Women at Spotify і герцогиня Сассекська відвідала його від імені свого ексклюзивного подкасту Archetypes.

Герцогиня прибула на зустріч одягнена у футболку чорного кольору з популярного торгового сайту Etsy за 30 доларів (футболка була розроблена для підтримки протестів в Ірані у зв'язку із трагічною загибеллю Махси Аміні) та чорних кутюрних штанях із крепу від Valentino за 1230 доларів. У Меган було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж.

Меган позувала з Манданою Даяні, іранською активісткою за права жінок, а також президенткою Archewell. Мандана і поділилася спільними фотографіями із заходу у Instagram.

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"Жінки. Життя. Свобода. Союзники з'явилися в багатьох формах за останній місяць після смерті Махси Аміні. Я така вдячна за те, що працюю з неймовірними жінками, такими як Меган і моя іранська колега та подруга Ешлі Момтахені, оскільки ми продовжуємо наголошувати на хоробрості і мужність жінок та молодих дівчат на передовій одного з найважливіших феміністських рухів нашої країни. Життя", - зазначено в підписі до фотографій.

Також нещодавно герцогиня Сассекська знялася у новій фотосесії для журналу Variety, а в інтерв'ю Меган розповіла про те, які у неї були стосунки з королевою Єлизаветою ІІ.

Герцогиня Сасекська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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