У футболці зі своїм зображенням: пес Патрон показав нову світлину

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів новим знімком. На ньому собака позує у білій футболці зі своїм зображенням, на якому він у службовому жилеті спить.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А ще Патрон привітав своє рідне місто Чернігів із днем народження.

"Я так люблю його, тому що: це мій дім, мої деревця, мій парк. Місто, яке героїчно вистояло проти окупантів. Не вціліло повністю, втратило багато мешканців, але вистояло. Місто, в якому я знайшов своє призначення, і, можливо, кохання. Місто, в якому живуть мої люди. Працює моя команда. Місто, в якому було створено навіть цей аккаунт (до речі, на фото 4 його творець, мій колега Вадим. Дякуюю).

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Люблю своє місто і його мешканців. Може тут колись буде вулиця пса Патрона, і там буде чудовий майданчик для собак. З днем народження, Чернігів", - написав собака.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Нагадаємо, раніше Патрон показав своїх колег-рятувальників.

Читайте також: