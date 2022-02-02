У футболках з котами, які курять люльку: Марина і Петро Порошенки похизувалися подарунками

Колишній президент України показав, що подарували його дружині на ювілей.
Вчора, 1 лютого, у Марини Порошенко був день народження. Вона святкувала своє 60-річчя. Тож цього дня експерша леді отримала чимало привітань і подарунків. Одним із них похизувався в Instagram її чоловік Петро Порошенко.
Марині Анатоліївні подарували парні чорні футболки із зображенням кумедних котів у вишиванках та з гуцульськими капелюхами. Коти курили люльки. Подружжя приклало до себе футболки і продемонструвало їх на камеру. Їм дуже сподобався такий презент.
"Друзі та колеги вітали Марину з Днем народження) А подарунок дістався і мені", - написав Петро Олексійович.
Ще експрезидент показав, як вітав дружину з ювілеєм у неї в офісі.
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