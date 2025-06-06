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У футбольній формі збірної Йорданії: принц Хусейн показав, як вболівав із 10-місячною донькою
Принцеса Йорданії Іман, якій лише 10 місяців, вже велика шанувальниця футболу.
Завдяки своєму батькові принцу Хусейну вона підтримала футбольну команду своєї країни наймилішим із можливих способів.
Молодий батько спадковий принц Хусейн опублікував у своєму Instagram відео з дочкою. Дитина була одягнена в крихітну футболку та шорти національної збірної Йорданії з футболу. Іман сиділа в нього на колінах і плескала в долоні, а батько спостерігав за нею та усміхався.
«Іман готова до сьогоднішнього матчу і її бойовий дух високий. Удачі сміливцям», — написав принц на відео, маючи на увазі, що зі збірна грала проти національної збірної Омана.
Принцеса Іман — поки що єдина дитина принца Хусейна та принцеси Раджви, які одружилися у червні 2023 року на церемонії в Аммані. Пара була заручена протягом дев’яти місяців. Дівчинка народилася 3 серпня 2024 року.