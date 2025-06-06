У футбольній формі збірної Йорданії: принц Хусейн показав, як вболівав із 10-місячною донькою

Принц Хасейн та принцеса Іман

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Завдяки своєму батькові принцу Хусейну вона підтримала футбольну команду своєї країни наймилішим із можливих способів.

Молодий батько спадковий принц Хусейн опублікував у своєму Instagram відео з дочкою. Дитина була одягнена в крихітну футболку та шорти національної збірної Йорданії з футболу. Іман сиділа в нього на колінах і плескала в долоні, а батько спостерігав за нею та усміхався.

«Іман готова до сьогоднішнього матчу і її бойовий дух високий. Удачі сміливцям», — написав принц на відео, маючи на увазі, що зі збірна грала проти національної збірної Омана.

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Принц Хасейн і принцеса Іман

Принц Хасейн і принцеса Іман

Принц Хасейн і принцеса Іман

Принц Хасейн і принцеса Іман

Принцеса Іман — поки що єдина дитина принца Хусейна та принцеси Раджви, які одружилися у червні 2023 року на церемонії в Аммані. Пара була заручена протягом дев’яти місяців. Дівчинка народилася 3 серпня 2024 року.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram кронпринца Хусейна Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images Весілля принца Хусейна та Раджви Аль Саїф / © Getty Images