- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
У футболці національної збірної: королева Ранія сходила з чоловіком на футбол
Король та королева Йорданії з сім’єю відвідали футбольний матч, а в Instagram королева Ранія поділилася кількома знімками.
Королівська особа сходила на матч збірної Йорданії та опублікувала пост, привітавши команду з перемогою.
«Початок нової йорданської мрії! Вітаємо збірну Йорданії із виходом на чемпіонат світу! Неймовірно пишаюся вами», — написала Ранія у пості під знімками.
Король та королева були одягнені у футболки національної збірної. Ранія розпустила волосся і зробила укладання, у неї на обличчі був виразний макіяж та світлий манікюр на нігтях.
Також на матчі були діти пари — кронпринц Хусейн, принц Хашим та молодша дочка принцеса Сальма.
Нагадаємо, нещодавно король та королева відсвяткували 32-у річницю весілля. Ранія привітала чоловіка гарним фото та ніжними словами.