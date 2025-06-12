У футболці національної збірної: королева Ранія сходила з чоловіком на футбол

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

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Королівська особа сходила на матч збірної Йорданії та опублікувала пост, привітавши команду з перемогою.

«Початок нової йорданської мрії! Вітаємо збірну Йорданії із виходом на чемпіонат світу! Неймовірно пишаюся вами», — написала Ранія у пості під знімками.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Король та королева були одягнені у футболки національної збірної. Ранія розпустила волосся і зробила укладання, у неї на обличчі був виразний макіяж та світлий манікюр на нігтях.

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Також на матчі були діти пари — кронпринц Хусейн, принц Хашим та молодша дочка принцеса Сальма.

Кронпринц Хусейн, принц Хашим і принцеса Сальма / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно король та королева відсвяткували 32-у річницю весілля. Ранія привітала чоловіка гарним фото та ніжними словами.

Король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії