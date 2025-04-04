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У футболці та сорочці: принцеса Євгенія у повсякденному луку приїхала до дорогої її серцю організації
Принцеса Євгенія відвідала новий захід, а її фото опублікували у соцмережі Instagram.
Організація The Anti-Slavery Collective поділилася фотографією, де принцеса Йоркська приєдналася до їхньої команди для відвідування благодійного дому Caritas Bhakita House.
У пості йдеться, що цього тижня Євгенія провела час із мешканцями та персоналом.
«Деякі з команди TASC та наша співзасновниця @princesseugenie мали честь провести день з неймовірними жителями та персоналом у Caritas Bhakita House! Ми сиділи з жителями, слухали їхні історії та дізнавалися про їхнє життя та досвід», — йдеться у повідомленні. «Ми пишаємося тим, що підтримуємо цю організацію, яка від 2015 року надає притулок жінкам, які стали жертвами торгівлі людьми, рабства чи експлуатації», — зазначено у підписі.
Принцеса приїхала на зустріч у простій білій футболці з написом, а також зверху накинула сорочку кольору хакі. Вона зібрала волосся у хвіст і була практично без макіяжу.
Нагадаємо, це перша поява принцеси Йоркської на публіці після новин про те, що її кузен принц Гаррі припинив спілкування з нею.