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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

У футболці та сорочці: принцеса Євгенія у повсякденному луку приїхала до дорогої її серцю організації

Принцеса Євгенія відвідала новий захід, а її фото опублікували у соцмережі Instagram.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Associated Press

Організація The Anti-Slavery Collective поділилася фотографією, де принцеса Йоркська приєдналася до їхньої команди для відвідування благодійного дому Caritas Bhakita House.

У пості йдеться, що цього тижня Євгенія провела час із мешканцями та персоналом.

«Деякі з команди TASC та наша співзасновниця @princesseugenie мали честь провести день з неймовірними жителями та персоналом у Caritas Bhakita House! Ми сиділи з жителями, слухали їхні історії та дізнавалися про їхнє життя та досвід», — йдеться у повідомленні. «Ми пишаємося тим, що підтримуємо цю організацію, яка від 2015 року надає притулок жінкам, які стали жертвами торгівлі людьми, рабства чи експлуатації», — зазначено у підписі.

Принцеса приїхала на зустріч у простій білій футболці з написом, а також зверху накинула сорочку кольору хакі. Вона зібрала волосся у хвіст і була практично без макіяжу.

Принцеса Євгенія на зустрічі з командою TASC

Принцеса Євгенія на зустрічі з командою TASC

Нагадаємо, це перша поява принцеси Йоркської на публіці після новин про те, що її кузен принц Гаррі припинив спілкування з нею.

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

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