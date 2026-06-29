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У футболці з діркою під пахвою: Крістен Стюарт робила селфі з шанувальниками на фестивалі в Біарріці
Крістен Стюарт проводить час у Біарріці, на південному заході Франції.
Там проходив 4-й Міжнародний кінофестиваль «Нові хвилі» – це міжнародний кінофестиваль у Біарріці, присвячений молодим кінематографістам, голосам нового покоління та історіям молоді. Цього року журі очолила акторка та режисерка Крістен Стюарт.
Ми вже показували раніше, як Стюарт в екстравагатному образі Chanel з'явилася на фестивалі.
Також фотографи заскочили знаменитість, коли вона фотографувалася із шанувальниками. Одягнена акторка була в синю коротку футболку з діркою під пахвою та бежеві широкі штани із тонким чорним поясом на талії. Акторка зробила зачіску з мокрим ефектом і одягла окуляри зі світлими лінзами.