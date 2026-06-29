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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

У футболці з діркою під пахвою: Крістен Стюарт робила селфі з шанувальниками на фестивалі в Біарріці

Крістен Стюарт проводить час у Біарріці, на південному заході Франції.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Там проходив 4-й Міжнародний кінофестиваль «Нові хвилі» – це міжнародний кінофестиваль у Біарріці, присвячений молодим кінематографістам, голосам нового покоління та історіям молоді. Цього року журі очолила акторка та режисерка Крістен Стюарт.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Ми вже показували раніше, як Стюарт в екстравагатному образі Chanel з'явилася на фестивалі.

Також фотографи заскочили знаменитість, коли вона фотографувалася із шанувальниками. Одягнена акторка була в синю коротку футболку з діркою під пахвою та бежеві широкі штани із тонким чорним поясом на талії. Акторка зробила зачіску з мокрим ефектом і одягла окуляри зі світлими лінзами.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
367
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