У футболці з діркою під пахвою: Крістен Стюарт робила селфі з шанувальниками на фестивалі в Біарріці

Крістен Стюарт / © Getty Images

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Там проходив 4-й Міжнародний кінофестиваль «Нові хвилі» – це міжнародний кінофестиваль у Біарріці, присвячений молодим кінематографістам, голосам нового покоління та історіям молоді. Цього року журі очолила акторка та режисерка Крістен Стюарт.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Ми вже показували раніше, як Стюарт в екстравагатному образі Chanel з'явилася на фестивалі.

Також фотографи заскочили знаменитість, коли вона фотографувалася із шанувальниками. Одягнена акторка була в синю коротку футболку з діркою під пахвою та бежеві широкі штани із тонким чорним поясом на талії. Акторка зробила зачіску з мокрим ефектом і одягла окуляри зі світлими лінзами.

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Крістен Стюарт / © Getty Images

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