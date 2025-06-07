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У футболці збірної Йорданії: принцеса Раджва сходила на футбольний матч
Принцеса Йорданії Раджва відвідала відбірковий матч чемпіонату світу з футболу між Йорданією та Оманом.
Дружина спадкового принца Хусейна, попри те, що має саудівське походження, одягла офіційну футболку національної збірної Йорданії з футболу, яку поєднала з бежевими штанами від бренду Victoria Beckham, які мали високе посадження.
Також Раджва зібрала волосся у високу зачіску-пучок, зробила ніжний макіяж та одягла кілька лаконічних золотих прикрас.
Також поряд із Раджвою можна помітити двох інших дітей королеви Ранії — принцес Іман та Сальму, які також були одягнені у футболки національної збірної.
Напередодні цього матчу чоловік Раджви Хусейн опублікував миле відео з їхньою дочкою 10-місячною принцесою Іман, яка в національній формі своєї країни плескала в долоні.