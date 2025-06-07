ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

У футболці збірної Йорданії: принцеса Раджва сходила на футбольний матч

Принцеса Йорданії Раджва відвідала відбірковий матч чемпіонату світу з футболу між Йорданією та Оманом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Дружина спадкового принца Хусейна, попри те, що має саудівське походження, одягла офіційну футболку національної збірної Йорданії з футболу, яку поєднала з бежевими штанами від бренду Victoria Beckham, які мали високе посадження.

Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Також Раджва зібрала волосся у високу зачіску-пучок, зробила ніжний макіяж та одягла кілька лаконічних золотих прикрас.

Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Також поряд із Раджвою можна помітити двох інших дітей королеви Ранії — принцес Іман та Сальму, які також були одягнені у футболки національної збірної.

Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Напередодні цього матчу чоловік Раджви Хусейн опублікував миле відео з їхньою дочкою 10-місячною принцесою Іман, яка в національній формі своєї країни плескала в долоні.

Принц Хусейн та принцеса Іман

Принц Хусейн та принцеса Іман

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie