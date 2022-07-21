У гарбузовій сукні та капелюсі: королева Матильда з родиною приїхала на святкування Національного дня

Вчора, 20 липня, королева Матильда разом зі своїм чоловіком королем Філіпом була присутня на відкритті Літньої виставки в Королівському палаці в Брюсселі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева була одягнена в строкате пальто-накидку в тон якому підібрала сережки-пелюстки, годинник на зап'ястя, кілька браслетів і каблучку з сапфіром — одну з її заручальних прикрас.

У Матильди був практично не помітний макіяж на обличчі, а волосся було укладене в класичну зачіску. Чоловік королеви Філіп одягнув пісочний костюм (у схожому ми бачили принца Чарльза ), білу сорочку і краватку в тон зі смужками.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

А сьогодні у Бельгії Національний день, який щорічно святкується 21 липня, починаючи від 1890 року. Члени королівської сім'ї у повному складі зібралися на урочистій церемонії. Особливо яскравий вигляд мали королева Матильда у гарбузовій сукні та капелюсі, і її старша дочка принцеса Єлизавета, яка одягла червону сукню міді з V-подібним вирізом та обідок на голову.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

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