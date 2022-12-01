У гарбузовій сукні: витончена королева Летиція блиснула рельєфними руками

Король та королева Іспанії відвідали церемонію вручення "Золотих медалей за заслуги в галузі витончених мистецтв 2021" в Espacio de las Artes на Тенеріфе.

Художникам вручали золоті медалі за заслуги у образотворчому мистецтві. Королева Летиція приїхала на церемонію у яскравій сукні без рукавів із колаборації Zara x Narciso Rodriguez, а в руках несла чорну сумку від Giorgio Armani. Королівський образ завершували шкіряні туфлі із гострим носком від Prada.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Волосся у Летиції було розпущене, на обличчі – макіяж, а у вухах невеликі сережки-вісячки з камінням. Летиція мала чудовий вигляд. Її чоловік король Філіпп VI був у чорному костюмі в тонку смужку, білій сорочці і був у синій краватці в цятку.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали кумедний момент, який стався з королевою на публічному заході, коли Її Величність осоромилася на публіці через позу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: