У гарбузовому пальті і штанях-палацо: Джилл Байден відвідала університет

Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд.

Джилл Байден відвідала медичне містечко університету Колорадо Anschutz, де поговорила про дослідження жіночого здоров’я з президентом університету Тоддом Саліманом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді з'явилася у пальті гарбузового відтінку з поясом, яке внизу мало біло-синє забарвлення. На Джилл були також чорні штани-палаццо і чорні замшеві туфлі на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента зробила акуратне укладання, улюблений макіяж смокі-айс, французький манікюр і завершила лук золотими прикрасами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден постала на заході у блакитній сукні-футлярі й улюблених слінгбеках.

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