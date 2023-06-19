У гарних мантіях і з пір'ям на голові: Чарльз і Камілла на параді на честь Ордена Підв'язки

У Віндзорському замку відбувся щорічний парад Ордена Підв'язки, в якому брали участь король Чарльз ІІІ та королева Камілла.

День Підв'язки проходить щороку в червні з грандіозним ходом лицарів у Віндзорському замку в супроводі оркестру, який марширує, та офіцерів Ордена.

Король Чарльз III та королева Камілла під час служби підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

День починається з того, що монарх офіційно наділяє всіх нових учасників відзнаками Ордена у Тронній залі Віндзорського замку. Члени та офіцери відвідують обід, влаштований монархом, а потім всі пішки вирушають на службу до каплиці Святого Георгія, пише People.

Король Чарльз III та королева Камілла під час служби підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Дружина Чарльза – Камілла – вперше бере участь у церемонії як королева. Вони обоє були одягнені в урочисті мантії з головними уборами та пір'ям на голові. Королева Камілла також була в білій сукні та бежевих туфлях-човниках на підборах.

Король Чарльз III та королева Камілла під час служби підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Найблагородніший Орден Підв'язки, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому, є найстарішим британським лицарським орденом і найстарішим національним лицарським орденом у світі.

Король Чарльз III та королева Камілла під час служби підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Король Чарльз був призначений членом Ордена 1958 року, принц Вільям отримав лицарське звання Ордена Підв'язки 2008 року, а його тодішня подруга Кейт Міддлтон відвідала першу службу як майбутній член королівської родини.

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