У гарній літній сукні та з яскравим манікюром: королева Мері на урочистому заході

Вчора Її Величність прибула до Вартов-коледжу, де провела захід. У королівському акаунті поділилися подробицями:

"У найдовший день року за традицією сотні людей збираються разом, щоб разом заспівати у дворі Вартовколегієта в Копенгагені з раннього ранку до пізнього вечора. Загальні пісні взяті з пісняра середньої школи, і протягом дня приходять різні ведучі. Сьогодні вдень Величність Королева виконала пісню на тему "Данія".

"Скарб данської пісні – це перлина нашої культурної спадщини. Є щось надзвичайно приємне у співі, тому що, коли ми це робимо, ми відчуваємо зв'язок одне з одним. Будь то в школі, у церкві, на вечірці або на марафоні, як сьогодні. Тому мені дуже хотілося заспівати з вами тут, у Вартові", — сказала королева Мері у своїй промові.

Королева Мері / Фото: Getty Images

На публіці Мері з'явилася в максісукні від Zimmermann із квітковим принтом, яку доповнила світло-коричневими шкіряними туфлями Malone Souliers на підборах. Королева зібрала каштанове волосся шпилькою, одягла свою улюблену підвіску з ініціалом її чоловіка Фредеріка, одягла каблучку з аквамарином Dulong Fine Jewelry і сережки-висячки з такими самими каменями. Також у Її Величності був гарний денний макіяж та червоний манікюр.

Декількома днями раніше, нагадаємо, її чоловік король Фредерік з їхньою молодшою дочкою принцесою Жозефіною відвідав футбольний матч Євро-2024 між командами Англії та Данії. Селфі-знімком поділилися у Instagram.

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