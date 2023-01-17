У гарній сукні і дорогоцінній діадемі: принцеса Брунея вийшла заміж

Один із найбагатших монархів світу видав заміж ще одну свою доньку.

38-річна донька султана Брунея Хассанала Болкіаха – принцеса Азема Болкіах – вийшла заміж.

Її обранцем став принц Муда Бахар (є другим сином принца Хаджі Джефрі Болкіаха).

Весільна церемонія відбулася в офіційній резиденції султана Брунею - Істані Нурул Іман. На ній були присутні Його Величність султан Хассанал Болкіах та Її Величність Раджа Істері Салеха, а також інші члени королівської родини.

Для весілля Азема обрала розкішну білу сукню по фігурі фасону "рибка", розшиту камінням і стразами. На голові у неї була довга фата, оздоблена камінням, і діадема з дорогоцінного каміння.

Образ нареченої доповнили гарні діамантові сережки, кольє, браслети і каблучка. Їй зробили насичений макіяж: очі підкреслили чорним олівцем, а губи – рожевою помадою.

Потім принцеса переодяглася у довгу блискучу сукню графітового кольору, доповнивши аутфіт фатою такого самого кольору і розкішними прикрасами.

Нагадаємо, минулого року вийшла заміж інша донька султана Хассанала Болкіаха – принцеса Фадзілла Любабул.

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