У гарній сукні та на пішохідному переході: герцогиня Софі відтворила одну з найзнаковіших фотографій

Герцогиня Единбурзька Софі була зображена на знаменитому пішохідному переході Еббі-Роуд, який прославився завдяки обкладинці альбому The Beatles.
Ви могли бачити цей пішохідний перехід на обкладинці альбому "Abbey Road". Ймовірно, кожен, хто опиняється в цьому місці, не може встояти, щоб не повторити відомий знімок.
Софі, як глобальний посол Міжнародного агентства із запобігання сліпоті, зображена на переході в кораловій сукні міді від Beulah London, в нюдових туфлях-човниках від Prada і з клатчем Sophie Habsburg зі зміїної шкіри.
Герцогиня відвідувала прийом Orbis Visionaries у студії Abbey Road Studios у Лондоні. Це міжнародна благодійна організація по догляду за очима, яка працює у всьому світі з метою покласти край сліпоті, якої можна уникнути.
До речі, схоже фото у лютому 2020 року зробили Джон Бон Джові та принц Гаррі. Разом із членами хору Invictus Games вони відтворили відому фотографію обкладинки альбому Beatles.
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