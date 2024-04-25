У гарній сукні та на пішохідному переході: герцогиня Софі відтворила одну з найзнаковіших фотографій

Герцогиня Единбурзька Софі була зображена на знаменитому пішохідному переході Еббі-Роуд, який прославився завдяки обкладинці альбому The Beatles.

Ви могли бачити цей пішохідний перехід на обкладинці альбому "Abbey Road". Ймовірно, кожен, хто опиняється в цьому місці, не може встояти, щоб не повторити відомий знімок.

Альбом Beatles "Abbey Road" / Фото: Getty Images

Софі, як глобальний посол Міжнародного агентства із запобігання сліпоті, зображена на переході в кораловій сукні міді від Beulah London, в нюдових туфлях-човниках від Prada і з клатчем Sophie Habsburg зі зміїної шкіри.

Герцогиня відвідувала прийом Orbis Visionaries у студії Abbey Road Studios у Лондоні. Це міжнародна благодійна організація по догляду за очима, яка працює у всьому світі з метою покласти край сліпоті, якої можна уникнути.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

До речі, схоже фото у лютому 2020 року зробили Джон Бон Джові та принц Гаррі. Разом із членами хору Invictus Games вони відтворили відому фотографію обкладинки альбому Beatles.

Джон Бон Джові та принц Гаррі разом із членами хору Invictus Games відтворюють знамениту фотографію обкладинки альбому Beatles "Abbey Road" на зебрі біля студії Abbey Road / Фото: Getty Images

Читайте також: